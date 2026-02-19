График отключения воды к 23 февраля в Чернигове уже создал бытовые неудобства ряду местных жителей.

График отключения воды до 23 февраля в Чернигове включает частные и многоэтажные дома в разных районах города, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале КП «Черниговводоканал», график отключения воды до 23 февраля в Чернигове был введен из-за аварийно-ремонтных работ на сетях водоснабжения.

Причиной временного прекращения водоснабжения порывы на водопроводах разного диаметра и плановые ремонтные работы.

В частности, из-за аварии на водопроводе Ду=200 мм по улице А.Билевич, 47 с 09:30 18 февраля до 20:00 20 февраля водоснабжение было прекращено для частных домов по ул. Алексеева, Мстиславская, Ю.Мезенцева, Гончая, А.Самийленко и Волонтеров.

Кроме того, 18 февраля в 11:30 водоснабжение перекрыли на улице Заньковецкая, 30 из-за порыва повышающей линии Ду=100 мм.

Без снабжения остались многоэтажные дома по ул. Заньковецкая, Днепровская и близлежащие частные дома, а также юридические потребители. Работы продлятся до 23 февраля до 22:00.

Еще одна авария произошла по улице Воскресенская, 25, где порыв на водопроводе Ду=100 мм перекрыл водоснабжение частным домам №12–25А. Возобновление планируется к 20:00 23 февраля.

Всю актуальную информацию можно получить по телефону 0800-50-50-51, а местным жителям рекомендуют отслеживать обновления, чтобы планировать ежедневные бытовые дела без лишних неудобств.

Таким образом график отключения воды до 23 февраля в Чернигове охватывает несколько десятков улиц, и жителям рекомендуют пользоваться подвезенной водой или заранее подготовить запасы.

