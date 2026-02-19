Графік відключення води до 23 лютого у Чернігові вже створив побутові незручності для низки місцевих жителів.

Графік відключення води до 23 лютого у Чернігові охоплює приватні та багатоповерхові будинки у різних районах міста, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі КП «Чернігівводоканал», графік відключення води до 23 лютого у Чернігові ввели через аварійно-ремонтні роботи на мережах водопостачання.

Причиною тимчасового припинення водопостачання є пориви на водопроводах різного діаметра та планові ремонтні роботи.

Зокрема, через аварію на водопроводі Ду=200 мм на вулиці О.Білевич, 47 з 09:30 18 лютого до 20:00 20 лютого водопостачання було припинено для приватних будинків по вул. Алексєєва, Мстиславська, Ю.Мезенцева, Гонча, О.Самійленка та Волонтерів.

Крім того, 18 лютого о 11:30 водопостачання перекрили на вулиці Заньковецька, 30 через порив на підвищувальній лінії Ду=100 мм.

Без постачання залишилися багатоповерхові будинки на вул. Заньковецька, Дніпровська та прилеглі приватні будинки, а також юридичні споживачі. Роботи триватимуть до 23 лютого до 22:00.

Ще одна аварія сталася на вулиці Воскресенська, 25, де порив на водопроводі Ду=100 мм перекрив водопостачання приватним будинкам №12–25А. Відновлення планується до 20:00 23 лютого.

Усю актуальну інформацію можна отримати за телефоном 0800-50-50-51, а місцевим жителям рекомендують слідкувати за оновленнями, щоб планувати щоденні побутові справи без зайвих незручностей.

Таким чином, графік відключення води до 23 лютого у Чернігові охоплює кілька десятків вулиць, і мешканцям рекомендують користуватися підвезеною водою або заздалегідь підготувати запаси.

