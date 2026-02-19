20 февраля в части населенных пунктов региона возможны перерывы в электроснабжении, в результате чего введены графики отключения света в Полтавской области.

Обнародованы новые графики отключения света в Полтавской области, которые вводятся на 20 февраля из-за работ энергетиков, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Согласно утвержденному графику, 20 февраля в части населенных пунктов региона возможны перерывы в электроснабжении. Отключения носят технический характер и обусловлены выполнением необходимых ремонтных и профилактических мер по поддержанию стабильной работы сетей.

С 8 до 16 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, не будет света в следующих населенных пунктах:

с.Забридкы улицы:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавый (б. 2),

пров.Лисный (б. 3),

Молодижна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13)

с. Заридкы:

ул.Весела (б. 2)

С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) дополнительные графики будут действовать в следующих населенных пунктах:

с.Вильный Степ улицы:

Вышнева (б. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 31),

Молодижна (б. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24а, 28, 33),

Сонячна (б. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25),

Степова (б. 1, 2, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 28)

с.Крута Балка улицы:

Васыливська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),

Зелена (б. 4, 11, 13),

Квиткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),

Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),

Слобожанська (б. 19),

Тыха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Украинськых повстанцив (б. 42),

Центральна (б. 1/114),

Шевченка (б. 4, 7, 7А),

Ювилейна (б. 6/47, 27а)

с.Кустолове Перша улицы:

Польова (б. 2, 4, 5, 7),

Степова (б. 10),

пров.Тупый (б. 8)

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

