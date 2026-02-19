Обнародованы новые графики отключения света в Полтавской области, которые вводятся на 20 февраля из-за работ энергетиков, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Согласно утвержденному графику, 20 февраля в части населенных пунктов региона возможны перерывы в электроснабжении. Отключения носят технический характер и обусловлены выполнением необходимых ремонтных и профилактических мер по поддержанию стабильной работы сетей.

С 8 до 16 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, не будет света в следующих населенных пунктах:

с.Забридкы улицы:

  • Берегова (б. 1),
  • Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),
  • пров.Ласкавый (б. 2),
  • пров.Лисный (б. 3),
  • Молодижна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),
  • Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),
  • Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),
  • Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),
  • пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),
  • пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13)

с. Заридкы:

  • ул.Весела (б. 2)

С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) дополнительные графики будут действовать в следующих населенных пунктах:

с.Вильный Степ улицы:

  • Вышнева (б. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 31),
  • Молодижна (б. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24а, 28, 33),
  • Сонячна (б. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25),
  • Степова (б. 1, 2, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 28)

с.Крута Балка улицы:

  • Васыливська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),
  • Зелена (б. 4, 11, 13),
  • Квиткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),
  • Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),
  • Слобожанська (б. 19),
  • Тыха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),
  • Украинськых повстанцив (б. 42),
  • Центральна (б. 1/114),
  • Шевченка (б. 4, 7, 7А),
  • Ювилейна (б. 6/47, 27а)

с.Кустолове Перша улицы:

  • Польова (б. 2, 4, 5, 7),
  • Степова (б. 10),
  • пров.Тупый (б. 8)

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

