Обленерго оголосило додаткові графіки відключення світла на 20 лютого 2026 року для деяких населених пунктів Харківської області.

Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла в Харківській області на пʼятницю, 20 лютого 2026 року, пише Politeka.

Окрім стібілізаційних знеструмлень, у деяких населених пунктах діятимуть додаткові обмеження електропостачання, повʼязані з проведенням планових робіт в електромережах.

Зокрема, 20 лютого додаткові графіки відключення світла будуть застосовувати в межах Люботинської міської територіальної громади в Харківській області. За даними обленерго, там планові знеструмлення відбуватимуться з 9:00 до 17:00 у місті Люботин для будинків за такими адресами:

вул. Караванська, 44, 46, 50/27, 51, 51/2, 55, 55/2, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 70, 70А, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81А, 83, 85, 87, 91, 91А;

Катерини Білокур, 4;

Одеська, 2/89, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18;

Травнева, 45/1;

Юрія Бардакова, 40;

Анатолія Абросімова, 24;

вʼїзд Зої Космодемʼянської, 6/42.

Також 20 лютого 2026 року додаткові графіки відключення світла в Харківській області торкнуться Височанської селищної територіальної громади, повідомляє Politeka. Орієнтовно з 9:00 до 16:00 без електроенергії залишаться мешканці селища Бабаї, а також сіл Ржавець і Затишне.

Про інші обмеження електропостачання в регіоні на пʼятницю обленерго може оголосити пізніше, тому стежте за повідомлення на сторінках своєї територіальної громади.

