В ряде населенных пунктов вводятся графики отключения света в Полтавской области на 21 февраля, в субботу.

В Полтавской области обнародовали обновленные графики отключения света на 21 февраля, ограничения, связанные с проведением плановых работ энергетиков, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Согласно утвержденному расписанию, в ряде населенных пунктов вводятся графики отключения света в Полтавской области на 21 февраля, в субботу. Такие мероприятия носят технический характер и необходимы для выполнения ремонтных и профилактических работ, направленных на обеспечение надежной и бесперебойной работы электросетей в будущем.

В населенном пункте Радочыны с 8 до 20 часов не будет света в домах, которые находятся по следующим адресам:

пров. Вильный — №1; 2; 3; 4;

Кременчуцька — №1; 2; 3; 4; 6; 8; 11; 22; 24; б/н;

Молодижна — №2; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37;

Набережна — №2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 21; 24; 25; 26; 28; 30; 34; 38; 38а; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52;

Садова — №2; 3; 5; 6; 10;

Степова — №2; 3; 5; 6; 7; 9; 12;

Червонои Калыны — №1; 2; 3; 4; 6; 8; 8-А; 9; 10; 12; 13; 14; 18; 20; 22; 25; 27.

С 8 до 20 часов обесточат дома в селе Яремивка. Ограничения продлятся в течение 12 часов по адресам:

Садова - №1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 31; 33; 35; 39; 40; 42; 42а; 42б.

Также с 8 до 20 часов будут продолжаться обесточивания в селе Варакуты. Электричество будут выключать на улицах:

Автозаводська — №1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 27а; 28; 29а; 30;

Нова — №1; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31.

В селе Демыдивка с 8 до 20 часов электричество будут выключать из-за профилаактических работ, однако ограничения вводятся только по следующим адресам:

Весела — №2; 3; 4; 6; 7; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18;

Садова — №1; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 12; 14;

Украинськои Перемогы — №29.

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно для получения этой поддержки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: какие документы нужны для оформления выплат.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: кому доступно убежище.