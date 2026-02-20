У низці населених пунктів вводяться графіки відключення світла у Полтавській області на 21 лютого, в суботу.

У Полтавській області оприлюднили оновлені графіки відключення світла на 21 лютого, обмеження пов’язані з проведенням планових робіт енергетиків, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Відповідно до затвердженого розкладу, у низці населених пунктів вводяться графіки відключення світла у Полтавській області на 21 лютого, в суботу. Такі заходи мають технічний характер і необхідні для виконання ремонтних та профілактичних робіт, спрямованих на забезпечення надійної та безперебійної роботи електромереж у майбутньому.

В населеному пункті Радочини з 8 до 20 години не буде світла в будинках, що знаходяться на наступних адресах:

пров. Вільний — №1; 2; 3; 4;

Кременчуцька — №1; 2; 3; 4; 6; 8; 11; 22; 24; б/н;

Молодіжна — №2; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37;

Набережна — №2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 21; 24; 25; 26; 28; 30; 34; 38; 38а; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52;

Садова — №2; 3; 5; 6; 10;

Степова — №2; 3; 5; 6; 7; 9; 12;

Червоної Калини — №1; 2; 3; 4; 6; 8; 8-А; 9; 10; 12; 13; 14; 18; 20; 22; 25; 27.

З 8 до 20 години знеструмлять будинки в селі Яремівка. Обмеження триватимуть протягом 12 годин за адресами:

Садова — №1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 31; 33; 35; 39; 40; 42; 42а; 42б.

Також з 8 до 20 години будуть тривати знеструмлення в селі Варакути. Електрику вимикатимуть на вулицях:

Автозаводська — №1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 27а; 28; 29а; 30;

Нова — №1; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31.

В селі Демидівка з 8 до 20 години електрику вимикатимуть через профілоактичні роботи, проте обмеження вводяться лише за наступними адресами:

Весела — №2; 3; 4; 6; 7; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18;

Садова — №1; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 12; 14;

Української Перемоги — №29.

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно для отримання цієї підтримки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: які документи потрібні для оформлення виплат.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області: кому доступний прихисток.