Дефицит продуктов в Николаевской области станет ощутимее, если энергетические перебои будут влиять на перерабатывающую отрасль и дальше.

Дефицит продуктов в Николаевской области может обостриться на фоне остановки маслопрессового завода "Эллада" в Киевской области, передает Politeka.

Предприятие прекратило производственный цикл из-за постоянных отключений и нехватки электроэнергии.

О ситуации рассказал владелец Виталий Аверкин. По его словам, для стабильной работы необходимо около 800 кВт погрузки ежечасно. В таких условиях генератор мощностью 1 МВт потребляет 200–210 литров дизтоплива, а во время морозов до минус 20°C — до 225 литров.

Литр зимнего ресурса стоит 57–58 гривен. Более дешевый вариант по 54–55 гривен выдерживает лишь до минус 10°C. Часть установок не имеет системы подогрева, поэтому горючее густеет. В итоге себестоимость электроэнергии достигает примерно 16 гривен за кВтч, что делает процесс убыточным.

Компания имеет экспортные соглашения, однако выполнение контрактов затруднено из-за дефицита электроэнергии. Для административных нужд используется отдельный агрегат на 40 кВт, поддерживающий работу офиса, однако не обеспечивающий полный цикл переработки.

Руководство рассматривает альтернативные решения. Среди них — газовая когенерация и применение шелухи подсолнечника в качестве топлива для автономных станций. Стоимость котельной стартует от 2,5 миллионов долларов за 1 МВт, когенерационная установка обойдется примерно в 1,2 миллиона евро. При этом себестоимость может снизиться до 6–8 гривен за кВтч, хотя запуск требует сложных согласований.

В настоящее время продолжаются консультации с производителями оборудования и расчет инвестиций. Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Николаевской области станет ощутимее, если энергетические перебои будут влиять на перерабатывающую отрасль и дальше.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.