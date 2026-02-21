Дефіцит продуктів у Миколаївській області стане відчутнішим, якщо енергетичні перебої впливатимуть на переробну галузь і надалі.

Дефіцит продуктів у Миколаївській області може загостритися на тлі зупинки олійнопресового заводу “Еллада” на Київщині, передає Politeka.

Підприємство припинило виробничий цикл через постійні відключення та нестачу електроенергії.

Про ситуацію розповів власник Віталій Аверкін. За його словами, для стабільної роботи необхідно близько 800 кВт навантаження щогодини. За таких умов генератор потужністю 1 МВт споживає 200–210 літрів дизпального, а під час морозів до мінус 20°C — до 225 літрів.

Літр зимового ресурсу коштує 57–58 гривень. Дешевший варіант по 54–55 гривень витримує лише до мінус 10°C. Частина установок не має системи підігріву, тому пальне густіє. У підсумку собівартість електроенергії сягає приблизно 16 гривень за кВт·год, що робить процес збитковим.

Компанія має експортні угоди, однак виконання контрактів ускладнене через дефіцит електроенергії. Для адміністративних потреб використовується окремий агрегат на 40 кВт, який підтримує роботу офісу, проте не забезпечує повний цикл переробки.

Керівництво розглядає альтернативні рішення. Серед них — газова когенерація та застосування лушпиння соняшнику як палива для автономних станцій. Вартість котельні стартує від 2,5 мільйона доларів за 1 МВт, когенераційна установка обійдеться приблизно у 1,2 мільйона євро. При цьому собівартість може знизитися до 6–8 гривень за кВт·год, хоча запуск потребує складних погоджень.

Наразі тривають консультації з виробниками обладнання та розрахунок інвестицій. Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Миколаївській області стане відчутнішим, якщо енергетичні перебої впливатимуть на переробну галузь і надалі.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: правила видачі змінилися, як саме.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.