Якщо скорочення стада стане масовим, дефіцит продуктів у Вінницькій області, може проявитися вже після стабілізації ринку.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області, може загостритися на тлі стрімкого падіння закупівельних цін на сире молоко, передає Politeka.

Із початку лютого більшість переробників знизила ставки до 14 грн за кілограм без ПДВ, а аналітики допускають просідання до 12 або навіть 10–11 грн.

Ще два роки тому виробники отримували 20–23 грн. Тепер багато господарств працюють нижче точки беззбитковості. Найскладніше малим фермам, які не мають фінансової «подушки» та змушені скорочувати поголів’я.

Гендиректор Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк заявила, що нинішній рівень є критичним для невеликих та середніх підприємств. Якщо ринок не подасть позитивних сигналів навесні, частина власників відмовиться від заготівлі кормів і здасть корів на м’ясо.

Фермери вказують і на супутні витрати. Нові вимоги до утримання тварин збільшують інвестиції. Дорога електроенергія та генератори під час атак додають витрат. Кредити залишаються малодоступними. Племінна корова коштує до 4 тисяч євро, а окупність за нинішніх ставок викликає сумнів.

Директор господарства «Перемога» Дмитро Соломаха пояснює: собівартість у його компанії перевищує 15 грн за кілограм. Основні статті — корми, зарплати, пальне, обслуговування техніки. За ціни 14 грн підприємство щодня фіксує збитки та вже готує частину стада до вибраковки.

Представники переробки наголошують, що орієнтуються на глобальні тенденції. Після здешевлення масла й сухого молока на біржах сировина також реагує з часовим лагом. У ЄС спотові показники опускалися до рівнів, еквівалентних менш ніж 9 грн за українським базисом.

Виконавчий директор Спілки молочних підприємств Арсен Дідур вважає, що 12 грн можливі сезонно, а виживуть ті, хто підвищить ефективність або об’єднає виробництво з переробкою. Світовий тренд — укрупнення бізнесу та концентрація ресурсів.

Експерти попереджають: якщо скорочення стада стане масовим, дефіцит продуктів у Вінницькій області, може проявитися вже після стабілізації ринку, коли пропозиція різко зменшиться. Відновлення галузі в такому разі триватиме роками.

