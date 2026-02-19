Жителям советуют ознакомиться с QR-кодами и новой системой оплаты за проезд в Виннице.

Новая система оплаты за проезд в Виннице введена для упрощения расчетов и повышения удобства, сообщает Politeka.

В Виннице внедрен современный механизм оплаты. Нововведение призвано упростить покупку билетов в общественном транспорте и повысить комфорт пассажиров.

В транспортной компании объяснили, что QR-коды поделены на две категории: желтые – для клиентов ПриватБанка, розовые – для пользователей monobank. Одновременно система позволяет рассчитываться карточками любых банков. Коды нового образца постепенно устанавливаются во всех автобусах, троллейбусах и маршрутках города.

Используя новую систему оплаты за проезд в Виннице, пассажиры могут покупать билеты через Приват24 или monobank, а также непосредственно сканируя код камерой смартфона.

Для Приват24 нужно выбрать количество билетов, карту и нажать «Купить» — электронный документ хранится в приложении. В monobank покупка подтверждается в приложении или браузере, после чего билет мгновенно отображается на экране с QR-кодом для проверки.

Таймер действия электронного билета составляет 60 минут, в документе указан бортовой номер транспорта. При случайном закрытии страницу можно восстановить через историю браузера.

Представители компании подчеркивают, что нововведение делает поездки более быстрыми и удобными, а технология помогает оптимизировать процесс оплаты и улучшает сервис в общественном транспорте.

Жителям советуют ознакомиться с QR-кодами и новой системой оплаты за проезд в Виннице, чтобы воспользоваться всеми преимуществами новой системы и экономить время поездок.

