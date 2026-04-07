В то же время гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области охватывает людей с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями и нуждающихся в дополнительном внимании от социальных служб.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области началась с целью поддержки людей постарше и внутренне перемещенных лиц, оказавшихся в сложных жизненных условиях, сообщает Politeka.

Инициативу реализует центр поддержки "Єднання" на территории Александровской общины. В будние дни посетители могут получить продуктовые наборы, гигиенические средства и другие необходимые вещи. Помощь доступна как местным жителям, так и переселенцам, что делает ее максимально адресной.

Добровольцы предоставляют индивидуальные консультации, объясняют условия государственных программ и помогают сориентироваться среди доступных вариантов социальной поддержки. Для многих пожилых людей центр стал основным местом обращения за помощью.

Особое внимание уделяется Покровскому направлению, где потребность в ресурсах остается высокой. В первую очередь поддержку получают одинокие граждане и семьи, которые не могут самостоятельно обеспечить базовые потребности.

Следует заметить, что прием проводят с 9:00 до 17:00. Специалисты сопровождают процесс оформления документов и предоставляют разъяснения по всем видам поддержки.

В то же время гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области охватывает людей с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями и нуждающихся в дополнительном внимании от социальных служб. Организаторы отмечают важность своевременного обращения, ведь спрос на ресурсы остается значительным.

В перспективе планируется расширение инициативы, включая выездные встречи и доставку наборов домой для тех, кто не может посетить центр лично.

Последние новости Украины:

