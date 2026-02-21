Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области предусматривает перемены для нескольких пригородных поездов, поэтому рассказываем об этом больше.

Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области начал действовать в связи с плановыми ремонтными работами на пригородных маршрутах, курсирующих через регион, сообщает Politeka.

О новом графике движения поездов в Ивано-Франковской области проинформировали в официальном Телеграмм-канале "Укрзализныци".

В частности, корректировка коснулась рейсов №6452 Коломыя – Залещики, №6470/6469 Черновцы – Коломыя и №6472/6471 Коломыя – Черновцы. Для №6452 отправление из Коломыи смещено с 08:16 на 08:34.

Рейс №6470/6469, курсирующий из Черновцов в Коломыю, отправляется в 05:17 вместо предыдущих 05:33, а прибытие – в 07:22 вместо 07:46.

Аналогичные изменения касаются маршрута №6472/6471: отправление из Коломыи происходит в 05:40 вместо 05:08, а прибытие в Черновцы в 07:34 вместо 07:29.

Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области был введен в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на путях и станциях региона.

Укрзализныця отмечает, что изменения носят временный характер, и пассажирам рекомендуют заранее проверять точное время отправления своего поезда во избежание недоразумений во время поездки.

По информации "Укрзализныци", изменения касаются следующих дат: 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля и 2 марта.

Это означает, что в течение этих дней пассажиры должны планировать время поездки в соответствии с обновленным расписанием. Изменения окажут влияние на тех, кто регулярно пользуется пригородными поездами для работы или обучения.

Потому местным жителям советуют быть внимательными и учитывать временные корректировки в курсировании пассажирских экспрессов.

