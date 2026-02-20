Подорожание проезда в Киевской области испытали пассажиры с начала февраля, сообщает Politeka.

С 3 февраля государственный перевозчик «Укрзализныця» поднял тарифы на пригородные электропоезда, курсирующие по Киевской области, а также в городской электричке столицы.

Подорожание проезда в Киевской области коснулось прежде всего наиболее популярных направлений, которыми каждый день пользуются жители региона для поездок в столицу и обратно.

Стоимость билета в пригородных электропоездах выросла на 47%. Билеты, еще несколько дней назад стоившие 15 гривен, теперь продают за 22 гривны. Аналогичное повышение зафиксировали в городской электричке Киева, где цены также поднялись с 15 до 22 гривен.

Пассажиры отмечают, что повышение стало неожиданным, поскольку официальные страницы перевозчика и сайт компании не содержали предварительных уведомлений о новых тарифах. Это вызвало дополнительные вопросы у пользователей железнодорожного транспорта и активные обсуждения в соцсетях.

Представители общественности подчеркивают, что удорожание проезда в Киевской области произошло без широкого информирования, что создало определенный дискомфорт для пассажиров. Многие люди узнали о новых ценах уже при покупке билетов, что добавило неуверенности и недоразумений среди постоянных пользователей маршрутов.

Напомним, ранее компания сообщала лишь о намерении повысить тарифы на билеты СО, касающиеся спальных вагонов первого класса. Новое ценообразование вводится как компенсационный механизм для льготной программы «УЗ-3000», а повышение стоимости будет зависеть от дня недели и периода года.

Эксперты советуют пассажирам внимательно проверять информацию о тарифах перед поездкой, планировать время на приобретение билетов и пользоваться альтернативными маршрутами, если это возможно. Такие мероприятия помогают смягчить последствия повышения цен и обеспечивают комфортное передвижение по городу и региону.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.