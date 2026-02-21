Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області передбачає зміни для кількох приміських потягів, тому розповідаємо про це більше.

Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області почав діяти у зв’язку з плановими ремонтними роботами на приміських маршрутах, що курсують через регіон, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області проінформували в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Зокрема, коригування торкнулося рейсів №6452 Коломия – Заліщики, №6470/6469 Чернівці – Коломия та №6472/6471 Коломия – Чернівці. Для №6452 відправлення з Коломиї зміщене з 08:16 на 08:34.

Рейс №6470/6469, що курсує з Чернівців до Коломиї, відправляється о 05:17 замість попередніх 05:33, а прибуття - о 07:22 замість 07:46.

Аналогічні зміни стосуються маршруту №6472/6471: відправлення з Коломиї відбувається о 05:40 замість 05:08, а прибуття до Чернівців о 07:34 замість 07:29.

Новий графік руху поїздів в Івано-Франківській області запровадили у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на коліях та станціях регіону.

Укрзалізниця наголошує, що зміни носять тимчасовий характер, і пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти точний час відправлення свого поїзда, щоб уникнути непорозумінь під час поїздки.

За інформацією "Укрзалізниці", зміни стосуються таких дат: 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 лютого та 2 березня.

Це означає, що впродовж цих днів пасажири мають планувати час поїздки відповідно до оновленого розкладу. Зміни вплинуть на тих, хто регулярно користується приміськими поїздами для роботи або навчання.

Тому місцевим мешканцям радять бути уважними і враховувати тимчасові коригування в курсуванні пасажирських експресів.

