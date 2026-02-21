Субсидии для пенсионеров в Одесской области в 2026 году на твердое топливо и сжиженный газ предназначаются для граждан, которые отапливают жилье без централизованной системы или используют газ и электроэнергию только частично, сообщает Politeka.net.

Жилищная субсидия на приобретение твердого, жидкого топлива и сжиженного газа оформляется один раз в год. В то же время, помощь на оплату коммунальных услуг начисляется с месяца обращения до конца текущего календарного года.

Размер выплаты определяется индивидуально с учетом совокупного дохода семьи за предыдущий год. Минимальная норма твердого топлива для получателей – две тонны в год.

Право на помощь украинцы, а также иностранцы и лица без гражданства, легально проживающие в Украине. Основанием для назначения есть отсутствие централизованного отопления и обогрев жилья без использования газа или электричества.

Получить поддержку можно несколькими способами:

лично - в сервисных центрах Пенсионного фонда, городских, сельских или поселковых советах, в ЦНАП;

онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ, сайт Минсоцполитики или портал «Действие».

Необходимые документы включают заявление и декларацию установленного образца, договор найма жилья (если есть), копию договора реструктуризации задолженности за коммунальные услуги (при необходимости) и справку о доходах, если информация о них отсутствует в налоговом или Пенсионном фонде.

Специалисты отмечают, что субсидии для пенсионеров в Одесской области помогают снизить финансовую нагрузку на домохозяйства и обеспечивают стабильный доступ к необходимому топливу в отопительный сезон.

