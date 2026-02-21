Субсидії для пенсіонерів в Одеській області допомагають зменшити фінансове навантаження на домогосподарства.

Субсидії для пенсіонерів в Одеській області у 2026 році на тверде паливо та скраплений газ призначаються для громадян, які опалюють житло без централізованої системи або використовують газ та електроенергію лише частково, повідомляє Politeka.net.

Житлова субсидія на придбання твердого, рідкого палива та скрапленого газу оформлюється один раз на рік. Водночас допомога на оплату комунальних послуг нараховується з місяця звернення до кінця поточного календарного року.

Розмір виплати визначається індивідуально, з урахуванням сукупного доходу сім’ї за попередній рік. Мінімальна норма твердого палива для отримувачів — дві тонни на рік.

Право на допомогу мають українці, а також іноземці та особи без громадянства, які легально проживають в Україні. Підставою для призначення є відсутність централізованого опалення та обігрів житла без використання газу чи електрики.

Отримати підтримку можна кількома способами:

особисто — у сервісних центрах Пенсійного фонду, міських, сільських чи селищних радах, у ЦНАП;

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, сайт Мінсоцполітики або портал «Дія».

Необхідні документи включають: заяву та декларацію встановленого зразка, договір найму житла (якщо є), копію договору реструктуризації заборгованості за комунальні послуги (за потреби) та довідку про доходи, якщо інформація про них відсутня у податковій або Пенсійному фонді.

Фахівці наголошують, що субсидії для пенсіонерів в Одеській області допомагають зменшити фінансове навантаження на домогосподарства та забезпечують стабільний доступ до необхідного палива в опалювальний сезон.

