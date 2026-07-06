Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре в 2026 году предусматривает ежемесячную выдачу продуктовых наборов переселенцам, потерявшим дома из-за боевых действий или временно проживающих в центрах и шелтерах, сообщает Politeka.net.

Программу организует Департамент социальной политики городского совета.

Получить поддержку могут люди преклонных лет, лица с инвалидностью, матери с детьми, опекуны несовершеннолетних, а также подростки от трех до восемнадцати лет. Новоприбывшие оформившие справку и проживающие в местах компактного расселения имеют право на одноразовый продуктовый пакет независимо от категории.

Обязательным условием является регистрация в общине после 24 февраля 2022 по фактическому месту пребывания. В набор входят товары длительного хранения: консервы, крупы, макаронные изделия, готовые блюда, чай, кофе и сладости.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. С собой необходимо иметь паспорт, справку переселенца, документы на детей и подтверждение инвалидности при наличии.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком. Перечни получателей формируют заранее, после чего информируют о дате и времени выдачи и объясняют порядок получения.

Жителям советуют готовить документы заранее и следить за актуальными объявлениями во избежание очередей. Объем ресурсов и механизм распределения могут изменяться в зависимости от финансирования и количества заявок.

Дополнительно планируется запуск горячей линии и онлайн-консультаций, чтобы переселенцы могли оперативно узнавать наличие наборов и изменения в процедуре.

Каждый желающий может обратиться в городское управление, чтобы получить гуманитарную помощь для ВПЛ в Днепре и обеспечить себя продуктовыми комплектами в месяц, получая стабильную поддержку даже в сложных жизненных обстоятельствах.

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