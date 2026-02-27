Подорожчання продуктів в Харківській області особливо відчутне на бакалії, молочних виробах і фруктах, повідомляє Politeka.

Середня ціна гречки становить 50,82 грн за кілограм. У супермаркетах вартість відрізняється: Auchan пропонує 42,90 грн, Metro – 47,90 грн, Novus – 47,89 грн, а Megamarket – 64,60 грн. У січні середня ціна була 47,48 грн, що означає зростання на 1,34 грн. Поступове підвищення вартості зафіксоване протягом усього місяця – від 48,37 грн на початку лютого до 50,82 грн наприкінці.

Сир вагою 300 грамів нині продають за середньою ціною 99,80 грн. У Megamarket він коштує 105,40 грн, у Novus – 98,99 грн, а в Metro – 95,00 грн. Для порівняння, у січні середня ціна становила 97,53 грн, тож подорожчання за місяць склало 8,27 грн. Щоденні спостереження показують стабільне збільшення вартості після початку лютого.

Середня ціна за кілограм мандаринів досягла 80,70 грн. У мережах вона варіюється від 64,00 грн у Metro та 64,70 грн у Auchan до 113,40 грн у Megamarket. Порівняно із середнім значенням у січні (70,83 грн), підвищення становить понад 8 грн. Коливання пов’язані із сезонністю та різницею постачальників у регіоні.

Загалом подорожчання продуктів в Харківській області відбувається поступово, проте стабільно. Також варто зауважити, що найбільше зростання зафіксовано серед овочів та фруктів, тоді як бакалія та молочні вироби подорожчали помірно. Експерти радять споживачам відслідковувати акції та ціни у різних мережах, щоб мінімізувати вплив підвищення на сімейний бюджет.

