У лютому зафіксовано подорожчання проїзду в Полтавській області, яке торкнулося маршрутів між селами та Кременчуком, повідомляє, повідомляє Politeka..

Найбільше зміни відчули жителі Кам’яних Поток: вартість поїздки до міста зросла з 15 до 20 гривень, повідомляє спільнота «Кременчук пасажирський».

Як змінилися витрати пасажирів

Тепер щоденна поїздка туди й назад обходиться у 40 гривень замість колишніх 30. У разі подорожі безпосередньо до центру Кременчука один квиток коштує також 40 гривень. Підвищення стосується не всіх маршрутів, проте мешканці зазначають, що загалом витрати на транспорт зросли.

Один із жителів Кам’яних Потоків додав, що разом зі зростанням тарифів доводиться користуватися міськими автобусами, що ще більше навантажує сімейний бюджет. Інші пасажири скаржаться на незадовільний стан доріг, що ускладнює пересування і робить поїздки менш комфортними.

Причини підвищення тарифів

У Кременчуцькій районній військовій адміністрації пояснили, що перевізники не зобов’язані узгоджувати підвищення тарифів із владою, а лише повідомляють про це Полтавську ОВА. Основними причинами зростання вартості поїздок називають підвищення цін на пальне, запчастини та обслуговування транспорту.

Пасажири та водії одностайні: стан доріг у передмісті Кременчука залишається проблемним, що ускладнює перевезення і посилює негативне враження від здорожчання.

Подорожчання проїзду в Полтавській області вже набрало чинності, тож мешканцям варто планувати бюджет на щоденні поїздки з урахуванням нових тарифів.

