Обмеження руху в Полтаві спрямовані на підвищення безпеки та якості дорожньої інфраструктури.

Обмеження руху в Полтаві затвердили на низці ділянок через ремонтні роботи комунальних мереж, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалили 26 лютого на засіданні виконавчого комітету міської ради, усі 12 присутніх членів проголосували «за».

У Київському районі до квітня 2026 року продовжено перекриття на перехресті вулиць Решетилівська та Петра Дорошенка. Підприємство «Полтававодоканал» ремонтує напірний колектор КНС «Промрайон». На час робіт встановлено дорожні знаки, організовано об’їзд для транспорту та створено безпечні умови для пішоходів. Після завершення ремонтів обіцяють відновити благоустрій і відкрити рух.

Також виконком погодив перекриття поблизу перехрестя Сінної та Капітана Володимира Кісельова. Там замінюватимуть каналізаційний колектор, роботи триватимуть орієнтовно два місяці. Під час ремонту змінять схему руху тролейбусів по вулиці Сінній.

Крім того, на два місяці частково обмежено рух біля будинку на Решетилівській, 26а. Роботи відбуваються на тротуарній частині, проте комунальна техніка частково задіяна на проїжджій частині, що спричиняє тимчасові незручності для транспорту.

Усі ці зміни пов’язані з модернізацією систем водовідведення. За словами представників мерії, обмеження руху в Полтаві спрямовані на підвищення безпеки та якості дорожньої інфраструктури. Водіям радять планувати маршрути з урахуванням чинних перекриттів.

Оновлену інформацію про перекриття та об’їзди обіцяють публікувати на офіційних ресурсах міської ради. Планується, що після завершення ремонту рух на всіх ділянках буде повністю відновлено.

