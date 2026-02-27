Дефіцит продуктів у Вінницькій області вже позначається на ринку.

Вінницька область відчуває дефіцит продуктів у зв’язку з нестачею працівників для збору врожаю, повідомляє Politeka..

Садові, тепличні та плодоовочеві господарства потребують тисяч людей, а українські збирачі віддають перевагу роботі в Європі з вищою оплатою та комфортнішими умовами.

За даними Держстату за 2024 рік, площа малинників в Україні сягає 5000 гектарів. З урахуванням 15 осіб на гектар, для повного збору ягід потрібно понад 70 тис. сезонних працівників. Голова Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник зазначає, що без іноземних робітників Україна ризикує втратити позиції провідного експортера малини.

Схожа ситуація спостерігається на плантаціях лохини, полуниці та яблунь. Для повноцінного збору врожаю необхідно понад 100 тис. людей, і фермери розглядають залучення кадрів з Непалу та Бангладеш. Наразі внутрішні ресурси забезпечують лише половину потреби через низьку оплату.

Порівняно з Польщею, де збір малини приносить близько 3000 грн на день, українські фермери пропонують менше. Умови проживання, транспорт і комфорт у ЄС значно привабливіші, тому сезонні працівники обирають Італію, Іспанію чи Польщу. Деякі господарства вже готові підвищувати зарплати до 1500 євро на місяць, аби втримати кадри всередині країни.

Щоб частково вирішити проблему, фермери впроваджують самозбір для покупців та механізацію на великих плантаціях. Також зростає попит на іноземних робітників: некваліфіковані можуть отримати від $500, а кваліфіковані – до $800. Найбільше запитів надходить із Харківської, Запорізької, Київської, Житомирської, Черкаської та Вінницької областей.

Жорсткі вимоги законодавства щодо найму іноземців залишаються перепоною. Зареєстровані законопроєкти у Верховній Раді пропонують спростити процедури, але конкуренція з роботодавцями інших азійських країн залишається серйозною проблемою.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області вже позначається на ринку, і без комплексних рішень ситуація може погіршитися під час сезону збору врожаю.

