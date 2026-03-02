Цьогоріч подорожчання квітів в Одесі може перевищити стандартний приросток цін, що спостерігали раніше.

Щороку напередодні 8 березня спостерігаються подорожчання квітів в Одесі, у 2026 році цінники злетять ще більше, ніж в минулі роки, пише Politeka.net.

Розповідаємо, скільки коштуватимуть квіти.

У середньому подорожчання квітів в Одесі становить 30% до 50%, однак цього року вартість може зрости ще більше через додаткові фактори.

Ціна троянд на 8 березня

Якщо зараз стандартна троянда коштує близько 100 гривень, то безпосередньо перед святом її ціна може зрости до 140–160 гривень. Деякі популярні сорти або імпортні квіти можуть коштувати ще дорожче.

На формування вартості впливають два ключові чинники:

обсяг постачання;

рівень попиту напередодні свята.

Якщо квітів завезуть менше, ніж зазвичай, а попит залишиться високим, продавці можуть підняти ціни вище стандартного сезонного зростання.

Скільки коштуватиме тюльпан

Тюльпани традиційно залишаються одними з найпопулярніших квітів до 8 березня. Наразі їх можна придбати по 44–55 гривень за штуку. Проте ближче до святкової дати ціна, ймовірно, зросте до 70–85 гривень за один тюльпан.

Сезонний попит на ці квіти стабільно високий, тому подорожчання відбувається практично щороку.

Чому цього року квіти можуть подорожчати більше

У 2026 році на ринок впливає ще один важливий фактор — ситуація з електропостачанням.

Квіти потребують зберігання у холодильних камерах із постійним температурним режимом. У разі відключень електроенергії магазини змушені використовувати генератори. Це додаткові витрати на пальне, технічне обслуговування та резервне обладнання.

Для малого та середнього бізнесу такі витрати є відчутними. Частина підприємців може зменшити обсяги закупівель, аби не ризикувати. Якщо ж пропозиція на ринку буде обмеженою, ціни зростуть ще більше через дефіцит товару.

Саме тому цьогоріч подорожчання квітів в Одесі може перевищити звичні 30–50%.

Джерело: Факти.

