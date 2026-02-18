Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області залишається важливим елементом підтримки.

Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області пропонують переселенцям, які потребують тимчасового прихистку, повідомляють служби соціального захисту, передає Politeka.

Програма охоплює кілька громад регіону та орієнтована на жінок, родини з дітьми, а також людей старшого віку. Варіанти відрізняються умовами й тривалістю перебування.

У селі Желдець Кам’янка-Бузького району доступний приватний будинок на чотири кімнати з кухнею та вуличним санвузлом. Поселення можливе на будь-який період. Помешкання призначене для жінок, яким важливо мати окремий простір.

У Бродівському районі пропонують трикімнатну оселю з ванною, кухнею та туалетом. На території є подвір’я, господарські будівлі й город. Поруч розташовані школа та дитячий садок, що зручно для сімей. Приймають переселенців без обмежень за категоріями.

У Львові, за адресою вулиця Погулянка, 22, відкрита двокімнатна квартира з облаштованою кухнею та санвузлом. Проживання розраховане на кілька днів. Кімнати оснащені ліжками й готові до заселення. Тут можуть розміститися родини з дітьми, жінки та люди похилого віку.

Організатори радять завчасно уточнювати деталі, мати необхідні документи та стежити за оновленнями оголошень, щоб швидше підібрати відповідний варіант.

Загалом безкоштовне житло для ВПО у Львівській області залишається важливим елементом підтримки, допомагаючи переселенцям забезпечити базові умови проживання на період адаптації.

Переселенців користуватися лише перевіреними каналами пошуку та завчасно узгоджувати умови заселення.

