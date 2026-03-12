Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області робить планування платежів важливим для стабільного забезпечення водою всіх домогосподарств.

З початку 2026 року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області, повідомляє Politeka.

Нові розцінки охоплюють централізоване водопостачання та водовідведення для громад, які обслуговує КП «Облводоканал».

Для побутових домогосподарств кубометр води коштує 45,54 грн без ПДВ та 54,65 грн із податком. Вартість водовідведення встановлено на рівні 44,74 грн без ПДВ і 53,69 грн із податком. Комерційні споживачі сплачуватимуть 24,44 грн за кубометр без ПДВ та 29,33 грн із податком.

Місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування «Облводоканалу», тому нові тарифи на його мешканців не поширюються. Для решти громад підвищення спрямоване на стабільну роботу мереж, модернізацію обладнання та своєчасне обслуговування систем водопостачання й каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, ремонт та закупівлю матеріалів. Це дозволяє підтримувати тиск у трубах, мінімізувати аварії та забезпечувати якість питної води.

Фахівці радять контролювати нарахування, перевіряти показники лічильників, планувати бюджет сім’ї та вчасно оплачувати рахунки. Такі дії допомагають уникнути боргів і штрафів та гарантують безперебійну роботу водопостачання й каналізації.

Мешканців закликають уважно слідкувати за офіційними повідомленнями та новими розцінками, щоб правильно розраховувати витрати й запобігти непередбаченим труднощам.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області робить планування платежів важливим для стабільного забезпечення водою всіх домогосподарств.

