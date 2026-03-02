Новий графік руху транспорту в Одесі оприлюднили, щоб забезпечити пасажирам з обмеженими можливостями доступ до міських маршрутів.

Новий графік руху транспорту в Одесі передбачає розклад інклюзивних автобусів, які курсуватимуть по місту у визначені години березня, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті міської ради, з приблизно 530 автобусів, що обслуговують міські маршрути, лише невелика частина пристосована для маломобільних пасажирів.

Серед них справді зручних низькопідлогових автобусів налічується трохи більше десяти одиниць на мільйонне місто.

В інших автобусах, пристосованих частково для пасажирів на візках, умови не завжди відповідають стандартам безбар’єрності: або це маленькі машини з низькопідлоговим заднім майданчиком, або автобуси з високою підлогою та підйомником.

Незважаючи на це, кількість таких транспортних засобів зросла після перевірок у 2023–2024 роках за участю місцевої влади, депутатів та громадських організацій, що відстоюють права людей з обмеженими можливостями.

За умовами нового графіку руху транспорту в Одесі, низькопідлогові автобуси курсуватимуть на окремих маршрутах у чітко визначений час.

Зокрема маршрут № 121 – вул. Ак. Сахарова о 08:00, 12:00, 16:00, 20:00, пр-кт Небесної Сотні о 06:00, 10:00, 14:00, 18:00, з контактним телефоном 0994457301; маршрут № 127 – Меморіал 411-ї батареї о 07:55, 11:25, 13:50, 16:15 та Інфекційна лікарня о 09:10, 12:40, 15:00, 17:30.

Маршрут № 145 – вул. Левітана (ж/м «Райдужний») о 06:20, 08:15, 10:25, 12:15, 14:20, 15:55, 18:20, 20:00 та вул. Висоцького о 06:15, 08:05, 09:50, 11:50, 13:35, 16:00, 18:00, 20:00.

Новий графік руху транспорту в Одесі для інших маршрутів можна переглянути на офіційному сайті міської ради.

