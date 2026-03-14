Доплати для пенсіонерів в Одеській області у 2026 році передбачають додаткові виплати.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області розраховуються на основі понаднормового трудового стажу та чинного прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

За інформацією Пенсійного фонду України, надбавка почала нараховуватися з 1 січня 2026 року. Літні громадяни отримують 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік роботи понад встановлену норму.

В умовах прожиткового мінімуму 2 595 грн сума доплати становить 25,95 грн за рік. Автоматичний перерахунок поширюється на жінок із стажем понад 30 років і чоловіків із понад 35 роками роботи.

Якщо пенсіонер продовжує трудову діяльність, перерахунок відбувається після виходу на пенсію або при зміні прожиткового мінімуму. Ветерани праці також мають право на соціальні пільги.

Статус ветерана праці надають жінкам зі стажем від 35 років та чоловікам від 40 років, які досягли пенсійного віку та отримують відповідну пенсію.

Серед пільг — звільнення від земельного податку, безкоштовне протезування зубів, пріоритетне санаторно-курортне лікування та безплатний проїзд у межах регіону. Також ветерани можуть скористатися першочерговим ремонтом житла, забезпеченням твердим паливом і додатковою неоплачуваною відпусткою.

У практичному вимірі мінімальна надбавка за п’ять років понаднормового стажу у 2026 році становить щонайменше 129,75 грн.

Спеціалісти Пенсійного фонду радять звертатися до органів соціального захисту для оформлення статусу ветерана праці та всіх необхідних документів. Також нарахування доплати для пенсіонерів в Одеській області відбувається автоматично після перевірки інформації про стаж і пенсійні дані.

