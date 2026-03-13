Робота для пенсіонерів у Харкові допомагає залишатися активними, самостійно підтримувати доходи та реалізовувати професійні навички.

Робота для пенсіонерів у Харкові у 2026 році доступна у різних галузях, повідомляє Politeka.

Попит на фахівців старшого віку зберігається як у сервісних, так і в виробничих компаніях міста.

На платформі work.ua серед актуальних пропозицій є вакансії операторів call-центру, слюсарів та механіків. Наприклад, компанія Adelina Call Center & BPO шукає операторів з оплатою від 20 до 22 тисяч гривень на місяць, що включає базову ставку та бонуси.

Працівники консультують клієнтів мобільного зв’язку, відповідають на запити та вносять інформацію до бази даних. Для кандидатів важливі уважність, ввічливість і базові навички роботи з комп’ютером.

У сфері виробництва відкрито позицію слюсаря-ремонтника на підприємстві «Сахарок, ООО» з зарплатою до 27 тисяч гривень. Робота передбачає обслуговування кондитерського обладнання та своєчасну виплату винагороди.

Також механіки та слюсарі потрібні на «Полимерконтейнер, Харьковский завод, ООО». Працівники забезпечують роботу машин і станків, дотримуються порядку та сумлінно виконують свої обов’язки.

Завдяки таким вакансіям люди старшого віку можуть залишатися соціально активними та підтримувати фінансову стабільність, використовуючи власні навички й досвід.

Роботодавці гарантують офіційне оформлення та гідну оплату праці, що робить пошук роботи для пенсіонерів у Харкові комфортним і безпечним. Можливості відкриті у різних сферах, тож кожен може обрати відповідну спеціалізацію та умови.

