Подорожчання проїзду у Львівській області може продовжитися, якщо витрати на паливо й утримання транспорту й надалі зростатимуть.

Подорожчання проїзду у Львівській області відбулося на приміських та міжміських маршрутах, де перевізники підняли ціни орієнтовно на 10–15%, повідомляє Politeka.

Мінімальна вартість поїздки зросла з 30 до 35 гривень.

Про зміни повідомили у Львівській обласній організації роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс-Львів». Голова правління Іван Велійка зазначив, що рішення ухвалили майже всі компанії, які працюють у регіоні.

За його словами, коригування відбувалося поетапно — з 27 лютого до 8 березня, залежно від завершення необхідних процедур. Вартість одного кілометра тепер становить від 2,3 до 2,7 гривні залежно від напрямку.

Представники галузі пояснюють перегляд тарифів зростанням цін на пальне, підвищенням витрат на електроенергію, страхування та технічне обслуговування. Також збільшилося податкове навантаження і витрати на оплату праці водіїв.

Начальник управління транспорту Львівської ОВА Степан Рудницький повідомив, що компанії поінформували адміністрацію про зміни відповідно до встановленої процедури. Серед ключових причин він назвав подорожчання пального та необхідність перегляду зарплат.

За його словами, минулого року середній рівень виплат водіям становив близько 20 тисяч гривень, нині — 21,7 тисячі. Підприємства змушені коригувати оплату, щоб зберегти персонал.

Експерти не виключають, що подорожчання проїзду у Львівській області може продовжитися, якщо витрати на паливо й утримання транспорту й надалі зростатимуть. Пасажирам радять враховувати нові розцінки під час планування поїздок.

