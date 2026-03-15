Робота для пенсіонерів у Полтавській області пропонує кілька цікавих варіантів працевлаштування, які підходять для активних людей старшого віку.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області включає різні сфери – від технічних спеціальностей до продажів і обслуговування торгового обладнання, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували оголошення про роботу для пенсіонерів в Полтавській області на сайті work.ua та взяли найкращі пропозиції. Про найбільш високооплачувану посаду - читайте вкінці.

Серед пропозицій – технік з проведення інтернет-мереж у компанії «Астраком», де зарплата коливається від 17 000 до 25 000 грн. Працівників навчають всьому необхідному, навіть якщо вони не мають досвіду.

Основні обов’язки включають монтаж і налаштування мережевого обладнання, прокладання кабелів та технічну підтримку клієнтів. Компанія гарантує гнучкий графік, сучасний інструмент, дружний колектив.

Ще одна цікава робота для пенсіонерів у Полтавські області – менеджер з продажу металопрокату у ТОВ «Вікант» з зарплатою від 25 000 до 35 000 грн.

Працівники ведуть продажі, оформлюють договори та працюють з клієнтською базою, використовуючи CRM та 1С.

Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, навчання, підтримку керівника та перспективу кар’єрного зростання до керівника напряму або регіону.

Найбільш високооплачувана пропозиція – технік з ремонту та мерчендайзер з власним автомобілем у Global Tech Service, де зарплата становить від 30 000 до 50 000 грн.

Працівники обслуговують торгове обладнання у роздрібних точках продажів, виконують технічний сервіс, антипилову обробку, діагностику обладнання та звітність через смартфон.

