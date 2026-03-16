Робота для пенсіонерів у Київській області пропонує кілька цікавих пропозицій для тих, хто хоче залишатися активним та отримувати додатковий дохід.

Робота для пенсіонерів у Київській області охоплює різні напрямки від складу до високотехнологічних професій на сучасному обладнанні, повідомляє Politeka.

Ми переглянули оголошення про роботу для пенсіонерів в Київській області на платформі work.ua та зібрали найкращі пропозиції. Про найбільш високооплачувану посаду - читайте вкінці.

Серед доступних вакансій є пресувальник у селі Мартусівка Бориспільського району з оплатою 17 500 грн.

Зайнятість передбачає пресування вторинної сировини, такої як картон, папір та плівка, а також вивантаження порожньої тари з авто. Працівникам надають безкоштовні комплексні обіди, гуртожиток на території та графік 3/3 з 9:00 до 21:00.

Також робота для пенсіонерів у Київській області пропонується й в інших сферах. Так, фасувальник у Києві (район метро Бориспільська), може отримувати від 23 000 до 25 000 грн.

Зайнятість на складі включає приймання та розміщення товарів, комплектацію замовлень, підтримання порядку та участь в інвентаризації. Офіційне працевлаштування, стабільний графік з понеділка по п’ятницю з 9:30 до 19:30.

Найбільш високооплачувана пропозиція – оператор ЧПК у компанії Віктор-ВВВ з зарплатою від 37 000 до 65 000 грн.

Працівники навчаються роботі з фрезерними верстатами з ЧПК, контролюють якість виготовлених деталей та підтримують станки в справному стані.

Компанія надає сучасний та комфортний цех, навчання на виробництві, систему премій та можливість кар’єрного росту. Це пропозиція для старших людей, які прагнуть освоїти високооплачувану технічну спеціальність та працювати в стабільній компанії.

