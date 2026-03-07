Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области доступно через официальные механизмы распределения с учетом социальной уязвимости заявителей.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области предоставляют в рамках государственной программы поддержки, сообщает Politeka.

Переселенцы могут получить временное убежище в безопасных условиях на определенный период.

Подать заявку можно через портал «Действие» или обратившись в органы местного самоуправления. Жилье выделяют из государственного фонда сроком до 12 месяцев. При отсутствии альтернатив этот термин позволяют продлить.

Распределение осуществляют по балльной системе. При оценке учитывают состав семьи, социальные обстоятельства и уровень потребности. Предпочтение отдают многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, людям с инвалидностью, пожилым людям, чьи дома повреждены или разрушены. Минимальная площадь составляет шесть квадратных метров на одного человека.

Для оформления необходимо встать на учет в ЦНАПе, районной администрации или исполнительном органе общества. Заявителю присваивают уникальный номер. В пакет документов входят паспорт, справка переселенца, идентификационный код, подтверждение родственных связей, а также льготные справки при наличии. Факт утраты помещения свидетельствуют в письменном виде члены домохозяйства.

Отказать могут только из-за неполного комплекта бумаг или недостоверных данных. Такое решение разрешается обжаловать в суде.

Тем, кто не имеет приоритетного статуса, рекомендуют обращаться к сервису «Убежище», контакт-центрам общин или проверенным волонтерским платформам. Предложения проходят дополнительную проверку и регулярно обновляются.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области доступно через официальные механизмы распределения с учетом социальной уязвимости заявителей.

