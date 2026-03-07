Ограничение движения транспорта в Киеве уже было введено и это влияет на удобство передвижения местных жителей.

Ограничение движения транспорта в Киеве было введено на части улицы Андрея Малышко в Днепровском районе для проведения капитального ремонта инженерных сетей, сообщает Politeka.

Ограничения движения транспорта в Киеве с 1 по 20 марта 2026 связаны с необходимостью замены старой дождевой канализации.

В УК «Киевавтодор» объясняют, что канализация на этом участке была построена более 50 лет назад и за это время не испытывала капитальный ремонт.

Из-за изношенных труб регулярно возникали подтопления, а проезд авто в часы пик осложнялся, особенно вблизи станции метро «Черниговская». Ремонт позволит устранить эти проблемы и повысить безопасность курсирования на улице Андрея Малышко.

На пересечении с Миропольской улицей движение транспорта в Киеве ограничили частично и поэтапно. Водители должны соблюдать временные объезды, указанные на установленных дорожных знаках, а пешеходы получили возможность безопасно передвигаться по территории проведения работ.

При ремонте работники укладывают новые трубопроводы, устанавливают смотровые колодцы и люки, обустраивают ливнеприемники и упорядочивают прилегающую территорию.

Руководство УК «Киевавтодор» отмечает, что такие неудобства являются временной мерой и необходимы для создания надежной инженерной инфраструктуры.

Водители и местные жители должны учитывать это при планировании поездок, особенно в часы пик.

Также следует отметить, что из-за этих работ могут измениться маршруты автобусов и маршруток, курсирующих через Днепровский район, поскольку часть дорог будет перекрыта.

Ремонтные работы продлятся до 20 марта, поэтому к тому времени следует быть внимательными при планировании своих маршрутов.

