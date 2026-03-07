Правительство продлило денежную помощь для ВПЛ в Одесской области еще на шесть месяцев, однако право на их получение зависит от уровня дохода семьи.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области продолжит выплачиваться в марте, однако важно знать все нюансы получения поддержки, пишет Politeka.net.

Законодательством предусмотрено повышение социальных стандартов, в частности, о чем рассказал Пенсионный фонд .

С 1 января 2026 прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2 595 гривен в месяц. В связи с его повышением были пересмотрены и критерии назначения помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц.

Правительство продлило выплаты ВПЛ еще на шесть месяцев, однако право на их получение зависит от уровня дохода семьи. Среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц.

По состоянию на март предельный уровень дохода составляет 10380 гривен на одного украинца. Поэтому внутренне перемещенные лица или их семьи, которым отказали в назначении помощи из-за превышения установленного лимита, могут повторно подать заявление на его оформление с учетом обновленных показателей.

Напомним, что денежная поддержка для ВПЛ в Одесской области назначается сроком на шесть месяцев. Она предоставляется семье, впервые обратившейся за оформлением, и выплачивается ежемесячно одному из членов семьи - уполномоченному лицу - в расчете на каждого члена домохозяйства.

"Выплаты на проживание для ВПЛ являются частью поддержки, которую обеспечивает Правительство для внутренне перемещенных лиц",– подчеркнули в ведомстве.

Для лиц с инвалидностью и детей предоставляют 3 тысячи гривен, а для других лиц – 2 тысячи гривен.

