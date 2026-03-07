Дополнительным фактором подорожания цветов накануне 8 марта в Одессе в этом году повышение расходов на хранение букетов.

В преддверии 8 Марта цены на цветы традиционно растут, и в 2026 году подорожание в Одессе может оказаться особенно ощутимым, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, как изменились ценники.

После пикового спроса на День влюбленных рынок несколько стабилизировался. На конец февраля средняя стоимость одной розы в крупных сетях составляет 100–120 грн. Кенийские сорта предлагаются от 85, высокие высотой 80-90 см стоят примерно 105-130 гривен.

Импортные эквадорские розы продаются в среднем по 99–135 грн. за штуку. В службах доставки поштучные цветы стартуют от 99, а красные и премиальные сорта оцениваются в 139-149. На рынках цены колеблются от 70 до 110, в больших городах преимущественно 90–120.

Готовые букеты и композиции традиционно стоят дороже. К примеру, букет из семи роз с доставкой обойдется примерно в 1100–1200 грн, а большие композиции из 101 розы в сетевых магазинах стартуют от 9–10 тысяч.

Непосредственно в праздничные дни и в канун 8 Марта цены обычно повышаются примерно в полтора раза. То есть, если сегодня она стоит 100 грн, в день праздника ее цена может достичь 140–160, а популярные сорта — еще дороже.

Тюльпаны остаются одними из самых популярных символов 8 Марта. Пока их можно приобрести по 44–55 грн за штуку, но ближе к празднику цены традиционно растут до 70–85 гривен за цветок из-за высокого спроса.

Дополнительным фактором подорожания цветов в Одессе в этом году повышение расходов на хранение букетов. Из-за перебоев с электроснабжением магазины вынуждены использовать генераторы для поддержания оптимальной температуры в холодильных камерах, что увеличивает затраты бизнеса и может повлиять на конечную стоимость цветов для потребителей.

