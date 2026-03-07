Эксперты отмечают, что дефицит продуктов во Львовской области пока неизбежен.

Дефицит продуктов во Львовской области может возникнуть из-за сложных погодных условий этой зимой, которые повлияли на состояние сельскохозяйственных культур в Украине, сообщает Politeka.net.

О возможных рисках для урожая рассказал аграрный эксперт Виталий Постригань.

По его словам, холодный сезон стал серьезным испытанием для фермеров. Сильные морозы, обильные осадки и резкие температурные колебания создали угрозу для озимых, прежде всего для пшеницы, из которой производят муку и хлеб.

Основная опасность заключалась не только в низкой температуре воздуха, но и в промерзании почвы. Когда на уровне корневой системы показатели опускались до –10 °C и держались более двух суток, растения могли испытать значительные повреждения.

После короткого потепления специалисты провели обследование полей. Предварительные результаты свидетельствуют, что масштабного вымерзания не произошло, а большинство посевов пшеницы выдержали холодный период. В то же время, на участках с тонким слоем снега отдельные площади могли пострадать. Наиболее уязвимым к морозам оказался озимый ячмень.

Снежный покров, зимой защищавший растения, сейчас создает другие трудности. Из-за значительных заносов техника не всегда может вовремя выехать на поля для подкормки культур. Дополнительную угрозу представляет быстрое таяние, способное вызвать подтопление в низменных местах.

В то же время аграрии отмечают и положительные факторы. В почве накопились значительные запасы влаги — одни из самых больших за последние десятилетия. При благоприятной весенней погоде это поможет сформировать стабильный урожай.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов во Львовской области пока неизбежен. Массовая потеря посевов не зафиксирована, однако дальнейшие погодные условия весной могут повлиять на объемы зерна и будущую стоимость продовольствия.

Источник: Телеграф.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области: что нужно сделать для получения.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров во Львовской области: где можно получать 38 тысяч гривен зарплаты.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд во Львовской области: какие изменения внедряются.