Подорожание проезда в Полтавской области уже стало ощутимым ударом по кошелькам местных жителей, так что рассказываем, кого именно это касается.

Подорожание проезда в Полтавской области затронуло пригородные маршрутки, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Полтавской области, прежде всего, касается направления из Каменных Поток в Кременчуг, где стоимость билета выросла с 15 до 20 грн.

Об изменении тарифов сообщили сами местные жители, ежедневно пользующиеся этим транспортом. Жители сел говорят, что повышение стало для них ощутимым.

По словам жителя Каменных Поток, раньше дорога туда и обратно обходилась в 15 грн. в одну сторону, а теперь придется платить по 20 грн. Если ехать не в Раковку, а сразу в центр Кременчуга маршруткой из села, то стоимость поездки составляет уже 40 грн.

При этом повышение произошло не на всех пригородных маршрутах, что вызывает дополнительные вопросы у пассажиров. Другая местная жительница обращает внимание на состояние дороги из Каменных Поток в Кременчуг.

Она отмечает, что, несмотря на рост тарифов, комфорт перевозок не улучшается, а качество дорожного покрытия остается неудовлетворительным. Люди сетуют, что вынуждены платить больше, но условия поездок лучше не становятся.

В Кременчугском РВА пояснили, что перевозчики в соответствии с действующим законодательством больше не согласовывают подорожание проезда в Полтавской области, а информируют об этом ПОВА.

Среди причин повышения стоимости билетов перевозчики называют рост цен на топливо и запчасти. К слову, в феврале этого года до 20 грн. выросла и стоимость билета из села Кривуши и в обратном направлении.

Ранее пассажиры платили на 3–4 грн. меньше в зависимости от рейса. Так, маршрутка во Власовку стоила 16 грн, а в Светловодск 17 грн.

