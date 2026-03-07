В большинстве случаев доплаты для пенсионеров в Кировоградской области назначаются без дополнительных обращений в Пенсионный фонд.

Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области в 2026 году начисляются автоматически для граждан, достигших соответствующего возраста или имеющих статус ветерана войны, сообщает Politeka.

Такие нормы предусмотрены законодательством о социальной защите ветеранов.

Речь идет о ежемесячных надбавках для разных категорий получателей. В частности, участники боевых действий могут рассчитывать на дополнительные 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Также предусмотрена фиксированная выплата в размере 40 гривен.

Если общий размер пенсионного обеспечения вместе с надбавками не достигает установленного минимального уровня, государство назначает адресную помощь. Она компенсирует разницу в требуемую сумму.

Отдельные возрастные категории имеют свои ежемесячные надбавки. Граждане от 70 до 74 лет получают 300 гривен, люди в возрасте 75-79 лет - 456 гривен, а лица от 80 лет - 570 гривен.

В большинстве случаев доплаты для пенсионеров в Кировоградской области назначаются без дополнительных обращений в Пенсионный фонд. В то же время выплаты начисляются только тем, чья общая сумма пенсионного обеспечения не превышает 10 340,35 гривны.

Особое внимание уделяют людям старше 80 лет, которые проживают самостоятельно и нуждаются в постороннем уходе. Для них предусмотрена ежемесячная поддержка около 1038 гривен.

Чтобы получить такую ​​помощь, необходимо иметь медицинское заключение о необходимости ухода и подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. После проверки документов решение о начислении принимается в установленном порядке.

