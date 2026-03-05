Українцям варто звернути увагу на додаткові графіки відключення світла у Полтавській області на 6 березня.

У Полтавській області на 6 березня заплановані відключення світла через проведення планових робіт на мережах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Українцям варто звернути увагу на додаткові графіки відключення світла у Полтавській області на 6 березня. З 8 до 17 години світла не буде через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ). Обмеження вводяться в наступних населених пунктах:

с.Мала Перещепина вулиці:

Квіткова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 31, 35, 36, 37),

Лісова (б. 1, 3, 6, 7),

Незалежності (б. 86, 90, 94, 96, 100, 108, 109, 112, 114, 130, 132, 134, 140, 140а, 148, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 178, 181, 181 а, 182, 183, 184, 190, 192, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237),

Озерна (б. 18, 20, 24, 26, 42, 44, 46, 81а, 85, 93, 118),

Садова (б. 8, 20, 24, 26, 26а, 28, 33),

Сонячна (б. 46, 49а, 62, 64, 66, 68, 70, 74)

с.Пристанційне:

вул.Привокзальна (б. 26а)

З 8 до 16 години електрику вимикатимуть через виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу. Знеструмлення стосується села Старі Санжари. Світло вимикатимуть на таких вулицях:

Андрія Геращенка (б. 8, 10, 12),

пров.Вузький (б. 1, 2, 3, 4, 5),

Катерини Мешко (б. 2, 3, 5, 7, 9, 10),

пров.Миколи Середи (б. 1, 15),

пров.Решетника (б. 1),

Старосанжарська (б. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109),

Феофіла Булдовського (б. 2, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21)

Через виконання робіт з капітального ремонту електрику вимкнуть з 8 до 17 години у селі Супротивна Балка за адресами:

Степова (б. 22, 24, 26, 28, 34),

Яблунева (б. 16, 31, 32, 35, 38, 49)

