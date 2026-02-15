Доплаты в Харьковской области начисляются только на часть украинцев, правила и условия определены законодательством.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области предусмотрены только части украинцев, которые выполнили важные условия, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в ПФУ.

По данным фонда, на доплаты в Харьковской области имеют право военные пенсионеры, которые уже не служат и содержат нетрудоспособных членов семьи. Соответствующую надбавку предоставляют с учетом количества иждивенцев и их социального статуса к таким видам пенсионных выплат:

пенсия за выслугу лет для неработающих лиц;

Пенсия по инвалидности для неработающих.

Как пояснили в ПФУ, список нетрудоспособных членов семьи, за которых предоставляют право на доплату, содержится в подпунктах "а" - "д" ст. 30 закона №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно действующим правилам, надбавка назначается за каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на иждивении, в размере 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель увеличили до 2595 гривен, поэтому сумма доплаты также выросла и сейчас составляет 1297 гривен.

В то же время такая финансовая поддержка начисляется только при тех членах семьи, которые не получают собственных пенсий, пособий по инвалидности или государственных выплат, предусмотренных для одиноких матерей и других категорий.

Если же в семье два или более пенсионеров, надбавку за одного нетрудоспособного иждивенца назначают только одному из них. Кому именно будет начислена доплата, пенсионеры определяют по взаимному согласию.

При соответствии вышеуказанным условиям граждане должны обратиться в ПФУ за оформлением надбавки. Заранее необходимо подготовить следующие документы:

украинский паспорт гражданина;

идентификационный код;

документы с подтверждением родственных связей с кормильцем (паспорт/свидетельство о рождении/свидетельство о браке/решении суда);

документы о содержании нетрудоспособных членов семьи заявителем;

информацию о совместном проживании (один адрес);

информацию о совместном проживании (один адрес); документы с подтверждением, что заявитель не работает (не осуществляет деятельность, связанную с получением дохода), не служит.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что можно получить.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: кто из переселенцев имеет шанс получить выплату на проживание.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: какую выплату предоставят с февраля.