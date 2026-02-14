Дефицит продуктов в Харькове пока не прогнозируют, несмотря на недавние удары по предприятиям по переработке масличных культур, сообщает Politeka.

После атак на производственные объекты в информационном пространстве появились предположения о возможных перебоях с базовыми товарами. Впрочем, в торговых сетях города уверяют: полки остаются заполненными, поставки продолжаются в обычном режиме.

По данным профильных ведомств, внутреннее потребление подсолнечного масла в Украине составляет всего 5,6–8% общего объема производства. Такой показатель означает, что даже повреждение отдельных заводов не создает критической нехватки для внутреннего рынка.

В Министерстве экономики подчеркивают, что ситуация контролируется, а баланс спроса и предложения сохраняется. В то же время, аналитики отрасли обращают внимание на факторы, способные повлиять на ценовую динамику в ближайшее время.

Эксперты агентства АПК-Информ отмечают: дополнительное давление формируют активный экспорт, ограниченная реализация сырья агропроизводителями и рост производственных рисков. Аналитика Светлана Киричок уточняет, что влияние также оказывают перебои с электроснабжением, работа генераторов, сложности транспортировки и страховые затраты.

Несмотря на перечисленные факторы, резкого удорожания социально важных позиций не ожидают. Значительную роль играет государственное регулирование — оно устанавливает предельную торговую наценку и обязывает предпринимателей заблаговременно уведомлять потребителей об изменении стоимости.

Специалисты отмечают: нынешняя ситуация не свидетельствует о системном кризисе поставок. Дефицит продуктов в Харькове оценивают как маловероятный сценарий, а существующие механизмы контроля позволяют сдерживать резкие колебания.

Местным жителям рекомендуют ориентироваться на официальные сообщения и не поддаваться паническим настроениям. Продовольственная доступность в городе сохраняется, а основные товары поступают в магазины без перебоев.

