Графік відключення газу з 6 по 27 березня у Житомирській області оприлюднили для мешканців, щоб вони могли заздалегідь спланувати побутові потреби.

Графік відключення газу на березень 2026 у Житомирській області охоплює декілька міст та селищ регіону, повідомляє Politeka.

Графік відключення газу на березень 2026 у Житомирській області опублікували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Так, у місті Коростень тимчасово буде припинено газопостачання на таких адресах: 6 березня – 1-й провулок Шатрищанський, 36 А, 9 березня – 1-й провулок Шатрищанський, 36 Б, а 10 березня – вулиця Музейна, 8.

У місті Бердичів обмежене газопостачання заплановане з 9 по 13 березня на будинки за адресами: вул. Володимирська, 15 та 18 В, вул. Вінницька, 38, 72, 27, вул. Європейська, 109 та 23 Б.

Далі, з 16 по 20 березня, блакитного палива не буде у будинках за адресами: вул. Василя Стуса, 24/26, 28/30, 36/38, 40/42, вул. Котляревського, 13, вул. Зоряна, 14, 30, 3, 28, 25 та 23.

З 23 по 27 березня без газопостачання залишаться будинки на вулицях Івана Федорова, 14, Калинова, 1 А, Козацька, 15 та 8, Космічна, 51, Житницька, 22 та 49.

Окрім того, планові роботи проводитимуться у селищі Любар та прилеглих селах з 11 по 13 березня. Без газопостачання залишаться мешканці сіл Громада, Новий Любар, Стрижівка, Юрівка та Іванівці.

Таким чином, графік відключення газу на березень 2026 в Житомирській області дозволяє підготуватися до тимчасових обмежень.

Мешканцям рекомендують заздалегідь спланувати користування блакитним паливом, особливо у періоди обмежень, аби уникнути незручностей, чи, принаймні, мінімізувати їх.

