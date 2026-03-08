По информации «Черниговоблэнерго», плановые отключения света в Чернигове на неделю с 9 по 15 марта охватят отдельные районы.

В Чернигове на неделю с 9 по 15 марта вводятся дополнительные графики отключения света, носящие локальный характер, сообщает Politeka.net.

О планируемых ограничениях проинформировали в «Чернігівобленерго».

По информации «Черниговоблэнерго», плановые отключения света в Чернигове на неделю с 9 по 15 марта охватят отдельные районы и улицы города. Жители призывают заранее ознакомиться с графиками и учесть возможные перебои в электроснабжении при планировании повседневных дел.

09.03.2026 года с 9 до 17 часов пропадет свет в Чернигове. Ограничения будут задействованы в домах по адресам:

21 Вересня — №17, 18, 19

Билоуська — №2, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20

Вышнева — №1, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 18

Гарамив — №10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21а, 23, 25, 12а, 14а, 16а

Героїв Маріуполя — №2б, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20

Гельсинськои спилкы — №30, 32, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 47Б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68

Дачне товарыство Лелека — №15, 16, 17, 21, 26, 27

10.03.2026 года с 9 до 17 часов будут продолжаться ограничения в домах, расположенных на таких улицах города:

Дмытра Самоквасова — №9

Забаривськый — №1, 3, 4

Земська — №37, 39, 41, 43, 43А, 77а, 79а, 81, 83, 85

Кыбальчыча — №2, 4, 5А, 6, 6а, 6б

Кырыла Розумовського — №14, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 39, 39а, 39Б, 41, 41а, 41Б, 41В, 42, 43, 45, 46, 47, 47а, 49, 49а, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 59А, 59б, 61, 61а, 61б, 61в, 61г, 63, 63а, 65, 65а, 65Б, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77б, 79, 81, 81а, 83, 83а, 85, 87, 89, 89А

11.03.2026 года с 9 до 17 часов графики отключения затронут только следующие дома:

Левка Лукяненка — №53, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 18а

Лисова — №16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 14б, 25а

Мачеретивська — №20

Мыру — №75

12.03.2026 года с 9 до 17 часов будут введены обесточения. Они касаются таких домов Запорожья:

Новоукраинська — №1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 9А

Олександра Лазаревського — №23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 27а, 32А, 36а, 36Б, 38/1

Олександривська — №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 7б, 17а, 23А, 25а

Олексия Сенюка — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 40, 10а, 13а, 22а, 36а

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: как изменились тарифы.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: стало известно, как изменились расценки.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Черниговской области: как получить желаемую поддержку.