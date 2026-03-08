За інформацією «Чернігівобленерго», планові відключення світла у Чернігові на тиждень з 9 по 15 березня охоплять окремі райони.

Про заплановані обмеження поінформували у «Чернігівобленерго».

За інформацією «Чернігівобленерго», планові відключення світла у Чернігові на тиждень з 9 по 15 березня охоплять окремі райони та вулиці міста. Мешканців закликають завчасно ознайомитися з графіками та врахувати можливі перебої у електропостачанні при плануванні повсякденних справ.

09.03.2026 року з 9 до 17 години пропаде світло в Чернігові. Обмеження будуть задіяні в будинках за адресами:

21 Вересня — №17, 18, 19

Білоуська — №2, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20

Вишнева — №1, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 18

Гарамів — №10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21а, 23, 25, 12а, 14а, 16а

Героїв Маріуполя — №2б, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20

Ґельсінської спілки — №30, 32, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 47Б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68

Дачне товариство Лелека — №15, 16, 17, 21, 26, 27

10.03.2026 року з 9 до 17 години триватимуть обмеження в будинках, що розташовані на таких вулицях міста:

Дмитра Самоквасова — №9

Забарівський — №1, 3, 4

Земська — №37, 39, 41, 43, 43А, 77а, 79а, 81, 83, 85

Кибальчича — №2, 4, 5А, 6, 6а, 6б

Кирила Розумовського — №14, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 39, 39а, 39Б, 41, 41а, 41Б, 41В, 42, 43, 45, 46, 47, 47а, 49, 49а, 51, 53, 53а, 55, 57, 59, 59А, 59б, 61, 61а, 61б, 61в, 61г, 63, 63а, 65, 65а, 65Б, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77б, 79, 81, 81а, 83, 83а, 85, 87, 89, 89А

11.03.2026 року з 9 до 17 години графіки відключення затронуть лише наступні будинки:

Левка Лук'яненка — №53, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 18а

Лісова — №16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 14б, 25а

Мачеретівська — №20

Миру — №75

12.03.2026 року з 9 до 17 години будуть введені знеструмлення. Вони стосуються таких будинків Запоріжжя:

Новоукраїнська — №1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 9А

Олександра Лазаревського — №23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 27а, 32А, 36а, 36Б, 38/1

Олександрівська — №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 7б, 17а, 23А, 25а

Олексія Сенюка — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 40, 10а, 13а, 22а, 36а

