Подорожчання проїзду в Житомирі торкнеться частини приміських автобусів, де пасажири вже помітили оголошення про нові тарифи.

Подорожчання проїзду в Житомирі почне діяти у деяких приміських автобусах, які курсують у межах міста, повідомляє Politeka.

Про зміну вартості квитків стало відомо з оголошень, розміщених у транспорті, зокрема в автобусах №108, №126, №128 та №115.

Згідно з інформацією, розміщеною у салонах автобусів, вартість поїздки у межах облцентру зросте з 15 до 20 гривень.

Нові розцінки запрацювали вже з 7 березня. За їхніми словами, подорожчання проїзду в Житомирі пов’язане насамперед зі зростанням витрат на пальне та обслуговування транспорту.

Водій автобуса №108 Ігор розповів, що нині ціна квитка становить 15 гривень, однак після змін вона підніметься до 20. За його словами, таке рішення пояснюють тим, що піднімаються ціни на нафтопродукти, а також зростає вартість запчастин і шин.

Інший водій цього ж маршруту Денис уточнив, що загалом подорожчання проїзду в Житомирі на різних відрізках маршруту становить близько 5 гривень.

Тепер, за його словами, ціни коливатимуться на рівні 15, 20 або 25 гривень, залежно від відстані поїздки.

Підняття розцінок не торкнеться деяких напрямків. Наприклад, водій автобуса №115 Борис зазначив, що вартість поїздки до Озерного наразі залишається на рівні 28 гривень.

Водночас, квиток у межах міста зросте з 15 до 20 гривень. Він пояснив, що перевізники змушені переглядати тарифи через збільшення витрат на зарплати працівникам, технічне обслуговування автобусів і пальне. За його словами, без підвищення ціни робота перевізників може стати збитковою.

