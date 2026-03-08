У різних населених пунктах вводяться графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 9 по 15 березня.

Графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 9 по 15 березня запроваджуються у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Інформацію підтвердили кілька місцевих громад на офіційних сторінках у Facebook.

Згідно з повідомленнями енергетиків, планові роботи передбачають обслуговування та модернізацію інфраструктури, що дозволяє підвищити надійність мереж і мінімізувати ризик аварій у майбутньому. Через це у різних населених пунктах вводяться графіки відключення світла в Івано-Франківській області на тиждень з 9 по 15 березня.

Енергетики наголошують, що такі планові роботи є необхідними для модернізації та обслуговування електромереж, що допоможе підвищити надійність електропостачання у майбутньому. Мешканцям області рекомендують врахувати графіки відключень під час планування своїх справ.

Так, 10 березня 2026 року з 09:00 до 18:00 електроенергії не буде у селі Оболоння. Відключення торкнеться будинків, розташованих на вулицях: Володимира Винниченка, Володимира Івасюка, Знесіння, Івана Франка, Кобринської, Липовець, Мартовича, Михайла Грушевського, Молодіжній, Одиниця, Приміській, Січових Стрільців, Сонячній, Степовій, Усторонь та Шкільній.

11 березня 2026 року з 08:00 до 19:00 планові знеструмлення запровадять у селі Підгайчики. Світло буде відсутнє на вулицях Гора та Лесі Українки.

Крім того, 11 березня з 09:00 до 17:00 електропостачання тимчасово припинять у селі Старий Лисець. Обмеження діятимуть на вулицях Садовій, Тараса Шевченка та Цвинтарній.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області: що треба зробити для отримання.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де можна отримувати 38 тисяч гривень зарплатні.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Львівській області: які зміни впроваджуються.