Подорожание продуктов в Одесской области влияет на бюджет семей и заставляет планировать покупки внимательнее, передает Politeka.

Рост цен наблюдается в разных категориях: крупы, овощи, фрукты и морепродукты.

Гречка удорожала до средней стоимости 50,82 грн за килограмм. В Megamarket ее продают по 64,60 грн., а в Auchan – 42,90 грн. По сравнению со средним январским показателем 47,48 грн, рост составил 2,45 грн. Эксперты отмечают, что колебания связаны с логистикой и сезонными факторами, влияющими на поставку крупы в регион.

Среди овощей особенно выделяется болгарский перец желтый. Средняя цена достигла 302,10 грн. за килограмм. У Novus продукт стоит 269 грн, у Auchan – 289 грн, а в Megamarket – 348,30 грн. Повышение за месяц составило более 11 грн. Причиной называют ограниченное предложение свежих овощей и рост расходов на транспортировку.

Ситуация с фруктами тоже напряженная. Мандарины подорожали до 82,67 грн. за килограмм против 70,83 грн. в январе. Дешевые предложения в Auchan – 64,70 грн, самые дорогие в Megamarket – 113,40 грн. Основные факторы – сезонность, импортная логистика и колебания курса валют.

Экономисты отмечают, что удорожание продуктов в Одесской области отражает общенациональную тенденцию. Они рекомендуют потребителям сравнивать цены в разных сетях, пользоваться акционными предложениями и планировать закупки заранее, чтобы уменьшить финансовую нагрузку.

Для семей с ограниченным бюджетом актуальными остаются крупы и сезонные овощи. Рекомендуется покупать продукты впрок во время стабильных цен, а также обращать внимание на местные рынки, где цены могут быть ниже сетевых супермаркетов.

Тенденция к росту стоимости продовольствия может сохраняться в следующем месяце. Потребителям советуют внимательно отслеживать динамику цен, выбирать доступные альтернативы и планировать рацион, чтобы минимизировать затраты на продукты первой необходимости.

