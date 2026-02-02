Распределение бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области осуществляется по балльной системе.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляется в рамках механизма временного расселения, реализуемого органами местного самоуправления совместно с уполномоченными государственными структурами, сообщает Politeka.

Речь идет о квартирах и частных домах, выделяемых по месту фактического пребывания внутри перемещенных лиц. Такие помещения предназначены для временного использования на период адаптации в принимающей общине.

Согласно действующим правилам, воспользоваться возможностью могут переселенцы вместе с членами своих семей. Жилье обычно предоставляется сроком до одного года, однако при отсутствии альтернативных вариантов проживания этот срок может быть продлен по решению местных властей.

Окончательное решение о расселении принимается уполномоченными органами после рассмотрения поданных документов. При проверке учитываются обстоятельства заявителя, состав семьи, уровень обеспечения и необходимость временного проживания.

Отдельное внимание уделяется соблюдению установленных жилищных норм. В частности, минимальная площадь помещения для одного человека должна быть не менее шести квадратных метров, что позволяет обеспечить базовые условия проживания.

Распределение бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области осуществляется по балльной системе. Такой подход позволяет объективно оценить уровень потребностей каждого заявителя и обеспечить первоочередную поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

Приоритет при рассмотрении заявлений предоставляют многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, людям с инвалидностью, а также пенсионерам, чьи дома были разрушены или непригодны для проживания в результате боевых действий.

