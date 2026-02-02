Новая денежная помощь для ВПЛ в Одесской области назначается не всем переселенцам.

В 2026 году внедряется новая денежная помощь для ВПЛ в Одесской области, однако не все переселенцы смогут на нее претендовать, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Козырь.

С 1 февраля 2026 возобновляют ежемесячные выплаты для детей из семей внутренне перемещенных лиц. Каждый ребенок ВПЛ сможет получать по 3 000 гривен в месяц, что предусмотрено для покрытия расходов на аренду жилья.

"Впереди – юридическое оформление принятого решения в виде постановления", – отметил Гетманцев.

По его словам, денежная помощь для ВПЛ в Одесской области назначается всем детям из семей переселенцев, при этом уровень доходов семьи не учитывается. Программой предусмотрено охват более 400 тысяч детей.

На реализацию программы в государственном бюджете уже выделено около 7 млрд. грн. Дополнительные заимствования не предусмотрены – средства будут привлечены путем перераспределения существующих программ.

Что нужно сделать

После принятия соответствующего постановления правительства семьям внутриперемещенных лиц придется повторно предоставить документы для получения государственной помощи. Это связано с тем, что за последнее время часть ВПЛ сменила место жительства, уехала за границу или вернулась на временно оккупированные территории.

Актуализация данных обязательна, чтобы выплаты действительно поступали тем, кто в них реально нуждается. Повторное представление документов позволит проверить актуальный состав семьи, учесть изменения в доходах и месте пребывания переселенцев, а также предотвратить случаи начисления помощи тем, кто больше не проживает по указанным адресам. Это обеспечивает эффективное и прозрачное распределение государственной поддержки.

