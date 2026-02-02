Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает в себя не только продукты.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе возобновляется с начала января 2026, сообщает Politeka.

Волонтерский центр «Гостиная хата» начал новый сезон проекта «Пища Жизни», обеспечивающего ежедневное питание людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Раздача горячих обедов и теплых напитков ежедневно в 12:30 по адресу Водопроводная, 13.

Программа ориентирована на пожилых жителей города, переселенцев и внутренне перемещенных лиц. Организаторы призывают информировать об инициативе нуждающихся в помощи.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает не только продукты, но и живое общение, консультации и регулярное внимание к социальным потребностям пожилых людей.

Проект работает на постоянной основе, помогая участникам поддерживать здоровье, оставаться социально активными и поддерживать в сложный период.

В городе также сообщили о дополнительной форме помощи пожилым жителям, которые из-за финансовых трудностей оказались в сложных бытовых условиях. Программа предусматривает обеспечение питанием и социальной поддержкой.

С начала реализации инициативы организовано 483 адресных доставки горячих обедов. Пакеты направляют непосредственно в дома одиноких людей, пенсионеров и семей с детьми, что позволяет уменьшить нагрузку и избежать скоплений. Ежедневно такую ​​поддержку получают более 70 человек.

Представители центра советуют заранее уточнять графики выдачи и наличие ресурсов, подготовить необходимые документы и следить за официальными сообщениями, чтобы помощь была доступна всем нуждающимся.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.