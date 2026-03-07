Денежное пособие для внутренне перемещенных лиц в Харьковской области назначается сроком на шесть месяцев.

Изменились правила денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области из-за Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", пишет Politeka.net.

Законодательством предусмотрено повышение социальных стандартов, в частности, о чем рассказал Пенсионный фонд.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум на одно нетрудоспособное лицо в месяц составляет 2595 гривен. Из-за его роста обновились и условия для получения пособия на жительство ВПЛ.

Выплаты внутренне перемещенным лицам правительство продлило еще на полгода. Но при условии, если среднемесячный доход на одного члена семьи не будет больше четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

Обратите внимание: Предельный доход для получения поддержки в марте составляет 10 380 гривен. То есть ВПЛ (или их семьи), которым было отказано в назначении пособия из-за превышения предельного дохода, вправе повторно подать заявление на назначение пособия.



Следует напомнить, что денежная помощь для внутренне перемещенных лиц в Харьковской области назначается сроком на шесть месяцев. Она предоставляется семье, впервые обратившейся за ее оформлением, и выплачивается ежемесячно одному из членов семьи - уполномоченному лицу - в расчете на каждого члена домохозяйства.

Как отмечают в Министерстве социальной политики, выплаты на проживание являются составной частью государственной поддержки, которую Правительство обеспечивает для ВПЛ.

Размер поддержки составляет:

3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью;

2 000 гривен – для других совершеннолетних лиц.

Эти средства направлены на покрытие базовых потребностей семей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

